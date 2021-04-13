تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه لمنافسه ليفربول والتي ستقام غدا على ملعب أنفيلد بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمبارا الغد :"بالتأكيد ستكون هنالك صعوبات في مباراة الغد، لكننا سنواصل على ما نفعله ونريد أن نلعب بشكلٍ جيد".





وأضاف :"نحن نعلم قيمة المباراة التي سنلعبها في الغد، سندافع ونهاجم بشكلٍ جيد كفريق واحد، نحن مستعدون".





وزاد :"نحن لا نفكر الآن في البطولة التي نريد تحقيقها، سواء الليغا أو دوري الأبطال، نحن نفكر في كل مباراة سنلعبها، الذي يدور في أذهاننا هو مباراة الغد فقط".





وواصل :"نحن أتينا إلى هنا من أجل الفوز، لا نفكر في الإرهاق، لم نتحدث عن ذلك في مباراة الذهاب ولم نتحدث أيضًا بعد الكلاسيكو، يجب علينا أن نعتاد على هذه الأمور، نحن مستعدون لمباراة الغد".





وأشار :"الجانب الذهني والبدني لدينا رائع، نحن بخير، ما نريده هو تقديم مباراة رائعة لأننا نريد التأهل للدور القادم، سنحاول الفوز ونحن على استعداد".





وأردف :"في الأوقات الصعبة، دائمًا ما يظهر هذا الفريق شخصيته، سنلعب المباراة بالمتواجدين معنا، وسنفكر في خوض مباراة رائعة، لا شيء أكثر من ذلك".





واستطرد :"تحدثت كثيرًا عن جدول المباريات، نحن نعلم بأنه معقد ولكن هذا موسم نادر، لن نستطيع تغيير الواقع، لذلك ما يتعين علينا فعله هو التعافي بشكلٍ جيد، سوف نستمر بالقتال حتى مع وجود الإصابات".





وحول جاهزية لاعب الوسط فالفيردي قال : "فالفيردي تعافى، سيكون مع الفريق 100%، وسنرى غدًا ما إذا كان سيلعب أم لا".





واختتم حديثه :"مباراة الغد من المباريات التي تتطلب منا الكثير، مباراة الغد ستسمح لنا بالوصول إلى نصف النهائي، علينا أن نقدم كل ما لدينا، لدينا إصابات ولكننا لن نتأثر، سنواصل المسير".