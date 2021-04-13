100 % التحول الذكي في خدمات غرفة دبي الأساسية

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن التحول الذكي في خدماتها الأساسية بلغ 100% ليغطي أكثر من 50 خدمة متنوعة توفرها لقطاع الأعمال في الإمارة داعيةً مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من شريحة واسعة من خدماتها تشمل شهادات المنشأ والتصديقات ودفاتر الإدخال المؤقت وغيرها من الخدمات الداعمة لنمو قطاع الأعمال.





وأظهرت الغرفة أن 99.26% من المعاملات التي أجرتها في العام 2020 كانت معاملات رقمية مما يظهر جاهزية بنيتها التحتية الرقمية وكفاءة خدماتها في تلبية متطلبات مجتمع الأعمال حيث أنجزت الغرفة العام الماضي أكثر من 659 ألف معاملة رقمية شملت جميع خدماتها الرئيسية.





وأشار سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن التحول الذكي في خدمات الغرفة جاء سلساً ومرناً بسبب البنية الرقمية المتطورة التي استثمرت فيها الغرفة على مدى السنوات الماضية مما سهل على أعضائها ممارسة أعمالهم وعزز من جهود الغرفة في دعم وضمان استمرارية وتنافسية الأعمال في الإمارة مؤكداً أن التحول الذكي الكامل لخدمات الغرفة هو مؤشر بالغ الأهمية يظهر استعداد الغرفة لاستشراف مستقبل الأعمال للخمسين عاماً المقبلة.





وأضاف بوعميم ان التحول الذكي الكامل لغرفة دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحويل الإمارة إلى أذكى المدن في العالم وتسهيل ممارسة الأعمال واعتماد الحلول التقنية المتطورة لإثراء تجربة المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتسريع أعمالهم ..مؤكداً أن وعي العملاء بفوائد ومزايا التحول الرقمي يدعم تنافسية الإمارة وقدرتها على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال.





وتوفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية التي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة.





وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.





وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.





وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.





وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها ..أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.