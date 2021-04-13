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وفاة كاهن فاضل بأسيوط

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب اليوم الأب المبارك القس بيتر توفيق كاهن كنيسة الشهيد أبادير وأخته ايريني بغرب مدينة أسيوط عن عمر تجاوز ٦٧ سنة بعد أن خدم المذبح المقدس لأكثر من ٢٥ سنة.

ولد الأب المتنيح في ١٠ فبراير ١٩٥٤ وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق يوم ١ يناير ١٩٩٦.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، ومجمع الآباء الكهنة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس بيتر توفيق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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