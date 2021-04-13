غادة عبد الرازق تقع في ورطة عقب حرقها لـ حمدي الميرغني للمرة الثانية

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة.



وقامت "غزال" وهي غادة عبد الرازق مع "شوق" وهي مي سليم بمحاولة إخفاء جثة حمدي الميرغني، حيث أخذته بسيارتها وذهبت به إلى أحد الأماكن وحرقته باستخدام البنزين، ورآهم أحد الأشخاص، وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينها وبين أحد الأشخاص بالسوق بسبب محاولته للتحرش بها، ولكن دافع عنها شريف سلامة وتشاجر معه وعقب ذلك طلب منها أن تعمل خادمة بمنزله مما يوضح وجود علاقة عاطفية تربطهما.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

