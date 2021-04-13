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قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

و تدور قصة حب بين الفنان عمرو سعد "سرية" و"فاتن" وهي الفنانة ياسمين رئيس، ويحاول والدها في اجبارها بالزواج من وليد فواز، ضمن احداث الحلقة.

وتطلب "فاتن" ياسمين رئيس من عمرو سعد أن يذهب ويتقدم ويطلب يدها من والدها، ولكن حالته المادية ضعيفة، وتدور بينهم طوال أحداث الحلقة مشاهد رومانسية.

في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"
قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"
قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"
قصة حب بين عمرو سعد وياسمين رئيس في أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

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ياسمين رئيس ملوك الجدعنة عمرو سعد

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