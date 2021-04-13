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ظهور أحمد رزق.. مفاجآت كثيرة فى الحلقة الأولي من "القاهرة كابول"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "القاهرة كابول"، ودارت الأحداث بعملية إنتحارية فى أحد المعسكرات الأمريكية، وسط سقوط عدد كبير من الضحايا، مع مراقبة الفنان طارق لطفى الذى يجسد شخصية الشيخ رمزى والذى يظهر بمشهد الإرهابى فوق أحد الجبال.


وتتوالت الأحداث برصد السلطات الأمنية المصرية للعملية الإرهابية وتطوراتها والنتائج المترتبة عليها، كما ظهر الفنان نبيل الحلفاوى بشخصية حسن، وأحمد رزق بشخصية مخرج اسمه خالد، وظهر الفنان فتحى عبدالوهاب فى دور إعلامى يدعى طارق كساب الذى يعلن عن حواره مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة.


وتباينت خلال أحداث المسلسل أن كلا من فتحى عبدالوهاب وأحمد رزق وطارق لطفى، وخالد الصاوى أصدقاء منذ الطفولة، وظهر الفنان طارق لطفي بدور الشيخ رمزي، وأثناء الأحداث كان يتلقى التعليمات من أحد الشخصيات الأجنبية بعد وصوله سرًا ، وتكون المغريات أن يكون هو الخليفة.



واختتمت أحداث الحلقة الأولى على اجتماع الأصدقاء الأربعة فى منزل فتحى عبدالوهاب، ليكون اللقاء صدمة للشيخ رمزى.


يذكر أن "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

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