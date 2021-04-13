Advertisements

محاولة قتل نيللي كريم.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 'ضد الكسر'

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
بدأت منذ قليل الحلقة الأولي من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم ، وذلك على قناة CBC.

وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة قتل نيللي كريم والتي تجسد شخصية 'سارة' حيث رأي حارس أمن الكومباوند باب ڤيلتها مفتوح ، فقام بالإتصال علي زوجها الفنان محمد فراج 'كريم' ، وطلب فراج منه الانتظار أمام الفيلا حتي يأتي ، وعندما جاء كريم وجد زوجته ملقاه على الأرض وحولها الكثير من الدماء.

وقام زوجها كريم بانقاذها والذهاب بها إلى المستشفي حيث أجرت  عملية جراحية بعد تشخيص الطبيب بوجود نزيف في المخ نتيجة ضربة على الرأس ، واتضح من التحريات أنها تعرضت لضربة بآلة حادة على رأسها.

وتوالت الأحداث عن طريق الفلاش باك وظهور "سلمى"، نيللى كريم وهى تقوم بفيديو على السوشيال ميديا وتتحدث مع متابعيها ومحبيها عن الحفلة التى تجريها وطرق عمل الأكل التى تقدمه فى الحفل، كما أظهرت عائلتها من خلال الفيديو بداية من زوجها محمد فراج، وتارا عماد شقيقتها، ووالدتها، كما ظهرت الفنانة لقاء الخميسى فى دور صديقتها المقربة.

واتضح خلال أحداث الحلقة أن لقاء الخميسى تحقد على "سلمى" نيللى كريم ودخلت فى مشادة كلامية مع زوجها بسبب احراجه لها أمام "نيللى كريم وزوجها محمد فراج"، كما ظهر الفنان مصطفى درويش وهو يطارد "سلمى" فى الحفل، وطلب منها أن يقابلها ووافقت على طلبه مقابل أن يخرج من الكومباوند التى تسكن فيه.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

أخبار تهمك

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 6 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ 40 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

08:05 م

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة