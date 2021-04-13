محاولة قتل نيللي كريم.. أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 'ضد الكسر'

بدأت منذ قليل الحلقة الأولي من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم ، وذلك على قناة CBC.



وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة قتل نيللي كريم والتي تجسد شخصية 'سارة' حيث رأي حارس أمن الكومباوند باب ڤيلتها مفتوح ، فقام بالإتصال علي زوجها الفنان محمد فراج 'كريم' ، وطلب فراج منه الانتظار أمام الفيلا حتي يأتي ، وعندما جاء كريم وجد زوجته ملقاه على الأرض وحولها الكثير من الدماء.



وقام زوجها كريم بانقاذها والذهاب بها إلى المستشفي حيث أجرت عملية جراحية بعد تشخيص الطبيب بوجود نزيف في المخ نتيجة ضربة على الرأس ، واتضح من التحريات أنها تعرضت لضربة بآلة حادة على رأسها.



وتوالت الأحداث عن طريق الفلاش باك وظهور "سلمى"، نيللى كريم وهى تقوم بفيديو على السوشيال ميديا وتتحدث مع متابعيها ومحبيها عن الحفلة التى تجريها وطرق عمل الأكل التى تقدمه فى الحفل، كما أظهرت عائلتها من خلال الفيديو بداية من زوجها محمد فراج، وتارا عماد شقيقتها، ووالدتها، كما ظهرت الفنانة لقاء الخميسى فى دور صديقتها المقربة.



واتضح خلال أحداث الحلقة أن لقاء الخميسى تحقد على "سلمى" نيللى كريم ودخلت فى مشادة كلامية مع زوجها بسبب احراجه لها أمام "نيللى كريم وزوجها محمد فراج"، كما ظهر الفنان مصطفى درويش وهو يطارد "سلمى" فى الحفل، وطلب منها أن يقابلها ووافقت على طلبه مقابل أن يخرج من الكومباوند التى تسكن فيه.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



