Advertisements

استعدادًا لاستقبال الزائرين.. تهيئة وصيانة 14 مومياء ملكية بمتحف الحضارة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements

انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصري في الفسطاط من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ملكية ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات وذلك تمهيدًا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق ١٨ أبريل٢٠٢١.

جاء ذلك بعد بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومي للحضارة للمومياوات الملكية في موكب مهيب، قادمة من المتحف المصري في التحرير.

وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من  كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقي المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأضافت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تي.

أخبار تهمك

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ 40 دقيقة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

08:05 م

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة