شاهد.. أجواء رمضانية يعيشها أهل عزبة النخل قبل الإفطار (صور)

يعتبر شهر رمضان الكريم شهر البهجة والفرح للكبار والصغار،وتختلف عادات هذا الشهر من بلد لأخر؛حيث يعيشون أهل عزبة النخل اجواء رمضانية خاصة.





وتنشط حركة الناس في الأسواق قبل الفطار، لشراء التمر هندي والسوبيا، وبعض الحلويات كالكنافة والقطايف، وأيضًا المخللات.





ومن جانبه، يلعب الأطفال بالفوانيس في الشوارع، ويتغنون "وحوي يا وحوي"؛ حيث يعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص الأهالي على شرائها، كما تتزين الشوارع بالزينة والفوانيس وفرحة الجميع باستقباله.





وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل ،2021 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.