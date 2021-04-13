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باريس سان جيرمان يصارع مانشستر يونايتد على سانشو
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:58 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيجد منافسة على التعاقد مع أحد نجوم بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة.
وأكدت
صحيفة ذا أثليتيك البريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتقدم عرضاً
للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني إذا رفض نجم
الفريق الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقدًه مع باريس سان جيرمان.
وأفادت
الصحيفة البريطانية بأنه يوجد مساعي كبيرة من باريس سان جيرمان لربط مبابي بشروط
جديدة ولكنه قد يقرر بيعه إذا لم يتم التوصل لإتفاق من أجل الاستفادة من بيعه مقابل
مبلغ مالي كبير قبل أن يصبح لاعب حر في عام 2022.
وأشارت
الصحيفة البريطانية إلى أن مسئولي بروسيا دورتموند مستعدون للاستماع إلى عروض لبيع
نجم لمانشستر سيتي السابق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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