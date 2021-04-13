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حبس مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اليوم الثلاثاء، حبس مذيعة راديو بتهمة قتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب طعنا بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات اودت بحياته في مختلف أنحاء الجسم وذلك بسبب ابلاغه عن مكان زوجها الهارب من دفع الديون، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، مفادة قيام شقيقتها بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعددًا من الأشخاص، مما أسفر عن مقتله وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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