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"ألماظ".. عمرو سعد ومصطفى شعبان يجدوا مفاجأة في شنطة حسن الرداد

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

ويستمر "سفينة وسرية" عمرو سعد ومصطفى شعبان في البحث عن "علي" حسن الرداد الذي قتل على يد رجالة "العتال" عمرو عبدالجليل ضمن احداث الحلقة الأولى، في جميع الأماكن والمواقف العامة.

وتنتهى أحداث الحلقة الثانية على عودة "سفينة وسرية" لـ منزلهم فيجدوا رجالة "العتال" من جديد مسلحين، فتواصل "سفينة" مع الشرطة لبلغهم بوجود رجال مسلحين في منزلهم، ويفتح مصطفى شعبان الشنطة التي تركها لهم "على" فيجدوا "ألماظ".


في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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ملوك الجدعنة مصطفى شعبان مسلسل ملوك الجدعنة عمرو سعد

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