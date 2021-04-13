Advertisements

عاجل- بايرن ميونخ يضرب شباك سان جيرمان بهدف رائع في الشوط الأول

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
تمكن المهاجم الكاميروني شوبو موتينج الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ الألماني في شباك باريس سان جيرمان في المواجهة التي تجمع بينهم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق شوبو موتينج برأسية قوية.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: كيمبيمبي، داجبا، ديالو، دانيلو

في خط الوسط: جايا، باريديس، دراكسلر، دى ماريا

في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابى


بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بواتينج، لوكاس هيرنانديز، بافارد، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، ألابا، ليروى سانى، مولر، كومان

في خط الهجوم: تشوبو موتينج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ يضرب شباك سان جيرمان بهدف بايرن ميونخ يضرب شباك سان جيرمان الالي

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ 40 دقيقة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التشكيلة المتوقعة لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

استبعاد 9 لاعبين.. بوتشيتينو يعلن قائمة باريس لمواجهة البايرن

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

08:05 م

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة