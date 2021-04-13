عاجل- بايرن ميونخ يضرب شباك سان جيرمان بهدف رائع في الشوط الأول

تمكن المهاجم الكاميروني شوبو موتينج الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ الألماني في شباك باريس سان جيرمان في المواجهة التي تجمع بينهم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف في الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق شوبو موتينج برأسية قوية.





وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:





في حراسة المرمى: كيلور نافاس





في خط الدفاع: كيمبيمبي، داجبا، ديالو، دانيلو





في خط الوسط: جايا، باريديس، دراكسلر، دى ماريا





في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابى









بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





في خط الدفاع: بواتينج، لوكاس هيرنانديز، بافارد، ديفيز





خط الوسط: كيميتش، ألابا، ليروى سانى، مولر، كومان





في خط الهجوم: تشوبو موتينج



