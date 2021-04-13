"ملوك الجدعنة" يتصدر تويتر عقب عرض الحلقة الأولى





تصدر مسلسل ملوك الجدعنة، تريند رقم ١ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى على قناة إم بي سي مصر.





ودارت أحداث الحلقة الأولى حول تعريف علاقة الصداقة بين أحمد سفينة (مصطفى شعبان) وأحمد سرية (عمرو سعد)، منذ أن أصبحا لا يفترقان.



بدء الصديقان عملهم في الطفولة بورشة لصناعة الزجاج والتي يمتلكها يوسف شعبان، ومع تراجع مبيعاتها ونضج سنهم قررا البحث عن مصدر رزق أخر.



وبتطور الأحداث يظهر على العجمي (حسن الرداد) والذي يظهر ضمن الاحداث كضيف شرف، ويورط سفينة وسرية بسرقة سيارة زعيم العصابة عمرو عبد الجليل، وتحتوى على حقيبة لها أهميتها لدى زعيم العصابة، ليتركها مع سفينة وسرية.



ينجح زعيم العصابة في الوصول إلى علي العجمي ويقتله بعد علمه ان الحقيبة لم تعد معه، لتبدأ المواجهة بين العصابة والصديقان.



مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.