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في الحلقة الأولى من "نسل الأغراب".. غفران يعتدي بالضرب على زوج خالته

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"، ودارت أحداث تلك الحلقة حول ذهاب "غفران" أمير كرارة لزوج خالته سالم ويقوم بالاعتدء عليه ويحاول قتله فتتوسل إليه خالته وتحلفه بوالدته لكي لا يقتله فيستجيب لكلامها، ويقوم بتقبيل رأسها ويطلب منها ألا تحلفه بوالدته مرة أخرى.

اعتداء رجال أمير كرارة على "طايل" أحمد عبد الحميد خادم زوج خالته لأنه تحدث قبل أن يتحدث هو.

ذهاب زوجات "حسيب" حمدية وسيدة لشقيقته "جليلة" مي عمر لكي يطلبوا منهم أن تقنعه بعدم زواجهم عليهم، فتقوم بتوبيخهم لعدم الاعتناء بأنفسهم، وتخبرهم بأن الرجل يحب أن تهتم المرأة بنفسها.

زواج العمدة حسيب إدوارد من فتاة تُدعى "رشا صالحي"، ولقاء عساف مع "مسعد" أحمد فهيم المساعد الخاص بوالده وبعد ذلك يصبح المساعد الخاص به.

ذهاب عساف لشقيقته منة فضالي ومعاتبته لها على عدم زيارتها له طوال فترة الحبس.

اهداء غفران لزوجته جليلة كردان من الذهب وبعض المجوهرات بمناسبة عيد ميلادها، ويخبرها أن طليقها عساف أحمد السقا خرج من الحبس فتشعر بخوف شديد.


"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

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