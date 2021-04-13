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كيف كان الأثر النبوي في حياة الصحابة؟.. أسامة الأزهري يُجيب (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن النبي يرسل إلى قومه فقط، ولكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالم أجمع.

وأضاف "الأزهري" في لقائه ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الأثر النبوي كان واضحًا في حياة الصحابة، فالنبي موسى كانت رسالته لبني إسرائيل، أما الرسول محمد فأرسل للعاملين".

وتابع "كان لازمًا التعرف على السيرة النبوية والهدي، باعتبارها سيرة تاريخية وممحصة وثابتة وجامعة تغطي كل شئون الحياة، فمن خلال سيرته رأينا كيف تعامل النبي مع زوجاته والبيئة والخلق والسلم والتربية والصبر وتغطي كل جوانب الحياة".

واستطرد "عرفنا من خلال السيرة كل حلقات حياة النبي، معندناش فترة غابت عننا فترة الطفولة والشباب وفترة الشيخوخة، واستطاع أن يغرس سيرته في نفوس الصحابة".

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