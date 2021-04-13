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كارتيرون يقود مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية واستشفائية،وجاءت هذه الفقرة تحت إشراف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ من أجل زيادة معدلات اللياقة والوظائف البدنية للاعبين، قبل انطلاق المران.

وشهد المران، انتظام  طارق حامد، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، ومحمود حمدي الونش، وأحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرحيم جنش، وحازم إمام لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق  بملعب النادي. 

جاء ذلك عقب حصول سباعي الفريق على راحة من التدريبات امس الإثنين وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم تعرضهم للإرهاق في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

كماقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل برنامج تأهيلي خاص للاعبين، عن طريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبا تأهيليا بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، من خلال تدوير الكرة بشكل سريع مع الحركة.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر، فقرة تأهيلية قوية وقام اللاعب بالركض الخفيف وبعض التدريبات التأهيلية لمدة نصف ساعة، ثم توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال البرنامج التجهيزي والتأهيلي.

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