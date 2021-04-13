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تفاصيل مران الزمالك اليوم.. تدريبات تأهيلة لروقا وسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الحرس

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس مصر.

 

وظهرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبيتها، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

 

وأدى محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، برنامجا تأهيليا وبعض التدريبات بجمانيزيوم النادي أعقبها بتدريبات الركض بمحيط الملعب، وذلك في ظل شكواه من شد في العضلة الخلفية.

 

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على الحديث مع اللاعب، ومنحه بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها خلال الفقرة التأهيلية التي يخوضها.

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