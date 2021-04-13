أسامة الأزهري: الصحابة بالنسبة لكل مسلم قضية محورية (فيديو)

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن قضية الصحابة بالنسبة لكل مسلم قضية محورية لأن جيل الصحابة أول مرحلة من انتقال أنوار الرسالة والنبوة من العصمة والوحي والربانية إلى دائرة التنفيذ والبشرية والتطبيق والفهم والاجتهاد.



وأضاف "الأزهري" في لقائه ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الصحابة كانوا أول جيل صبت فيه أنوار النبوة فهذبت ونظفت وصنعت وربت لتخريج وتربية على فهم الوحي تشرفوا بالمخالطة والتأمل".



وتابع "هذا الجيل من الصحابة نقل له تفاصيل الهدي النبوي والطمأنينة بكل تفاصيله العليا في الأخلاق والتشريع والهداية والعمران والتذكية وبناء المؤسسات وبناء الحضارة، فالسيرة النبوية قد نقلت إلينا بحذافيره على يد الصحابة، وهناك جوانب كثيرة لحكايات مشرفة من مواقفهم المنيرة والعظيمة يتعلق بالصحابة كيف أداروا الحياة وكيف تعايشوا والمهن والحرف وكيف انفتحوا على العالم".

