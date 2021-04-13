بتكوين تتجاوز حاجز 63 ألف دولار لأول مرة في تاريخها





صعدت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 63 ألف دولارا الثلاثاء 13 أبريل، حيث ينتظر المستثمرون الظهور الأول المرتقب في سوق الأوراق المالية لبورصة العملات المشفرة Coinbase.





وارتفع سعر البيتكوين إلى 63.24 ألف دولارًا، قبل أن يتراجع قليلاً إلى نحو62.9 ألف دولارًا.





وارتفعت عملة إيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد بتكوين، وسجلت أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا ، حيث قفزت إلى 2230 دولارًا.





ومن المقرر طرح Coinbase للاكتتاب العام يوم الأربعاء من خلال إدراج مباشر يمكن أن يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 100 مليار دولار.





يرحب مستثمرو العملات المشفرة بالظهور الأول للشركة في سوق الأسهم باعتباره علامة فارقة في هذه الصناعة بعد سنوات من الشك من وول ستريت والمنظمين.





وتعد Coinbase، التي تأسست في عام 2012 ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.





و لقد شهدت ارتفاعًا في الإيرادات هذا العام بفضل الارتفاع في قيمة بتكوين والعملات المشفرة الأخرى.





أعلنت الشركة عن إيرادات تقدر بـ 1.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة تسعة أضعاف عن نفس الفترة من العام السابق، بينما نمت الأرباح إلى ما بين 730 مليون دولار و800 مليون دولار.





وتضاعف سعر البيتكوين بأكثر من الضعف منذ بداية 2021، حيث قفز المستثمرون العاديون إلى العملات المشفرة.





وقامت Tesla مؤخرًا برهان 1.5 مليار دولار على البيتكوين وتقبل الآن العملة المشفرة كوسيلة للدفع لسياراتها.





وفي الوقت نفسه ، يتطلع عمالقة وول ستريت مثل Goldman Sachs و Morgan Stanley إلى تزويد عملائهم الأثرياء ببعض الاستثمارات في سوق العملات المشفرة.