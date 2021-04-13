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"اغنية تتر الاختار 2" تتصدر تريند "تويتر" عقب بدء الحلقة بدقائق قليلة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر تتر مسلسل "الاختيار 2" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب بدء الحلقة الأولى من المسلسل بدقائق قليلة.

وتصدر التتر باسم "اغنية تتر الاختيار"، ويخوض بطولة المسلسل الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

أغنية تتر مسلسل "الاختيار 2" تحمل اسم "روحنا فى إيدينا" غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجى وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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