تهديد بالانفجار.. الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" تثير الجدل

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" وتحمل الحلقة اسم "حتى لا ننسى" ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.



وتكلف الفنان كريم عبد العزيز بأمومورية مفاجأة وهي القبض على شاكر وهو مهندس متفجرات، ويجسد الدور الفنان محمد فراج، وهدد "فراج" الفنان كريم عبد العزيز، إذا تم حبسه أو تعذيبه قائلا أنه من المقرر خروجه مهما حدث.



و كشف مهندس المتفجرات شاكر وهو محمد فراج للفنان كريم عبد العزيز "زكريا يونس" عن حادث انفجار سيحدث في أحد مناطق مصر الجديدة كـ نوع من أنواع التهديد.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



