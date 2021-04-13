لميس الحديدي عن إعلان شريهان: "رجعنا لرمضان بتاع زمان"

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، للإشادة بالظهور المتميز للفنانة شريهان في إعلانها الجديد.



وقال "الحديدي":"شيريهان.. يا بهجه ذكرياتنا، يا فرحه أيامنا الحلوه، يا قوه التحدي ونموذج النصر علي الوجع.. بحبك..كلنا بنحبك..كده رمضان بتاع زمان او حتي لمحه صغيره منه.. اشكرك"



ونجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر بالتعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان المقبل، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.



وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

