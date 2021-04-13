إنجي المقدم زوجة كريم عبد العزيز.. ومحمد فراج مفاجأة في الحلقة الأولى من "الاختيار 2"

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.



وظهرت الفنان إنجي المقدم وهي تقدم دور زوجة الفنان كريم عبد العزيز الظابط "زكريا يونس"، والذي أنجب منها ابنة صغيرة، وظهر في الحلقة الفنان محمد فراج كـ ضيف شرف للحلقة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



