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حسام موافى يكشف عن طريقة الأكل الصحية في رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن امتصاص الطعام في الأمعاء إلى الدم يتناسب طرديًا مع عدد ساعات الصيام.

وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معاملة الجهاز الهضمي خلال الصيام تختلف عن الأوقات العادية ولكن يجب معاملة رمضان كيوم عادي من حيث تناول الوجبات الثلاثة «فطار وغداء وعشاء».

واستكمل أن الأكل الصحي يجب أن يكون عند آذان المغرب، «وجبة إفطار» لا تزيد عن ربع رغيف جبنة بيضة وطماطم وكوب شاي بلبن، ومن ثم اترك البيت متوجها للمسجد وتستعد للتراويح.

وأضاف حسام موافى، بعد العودة من التراويح عند العاشرة مساء تناول وجبة الغداء والتي تتكون من الخضار مع اللحوم والأرز، وقبل الفجر وجبة العشاء والتي تتكون من زبادي وخيارتين وكوب ماء حتى لا تشعر بالعطش.

واختتم الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هذا النظام الصحي للطعام في رمضان كما يعد الأنسب والأفضل للمعدة، حيث تعتمده كل الدول العربية باستثناء مصر.

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