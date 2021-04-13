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حسام موافي: "اجعلوا شهر رمضان للعبادة وليس التليفزيون"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه كان يفطر في رمضان مع أسرته المكونة من والده ووالدته وأشقائه، وخلال ذلك يستمعون لبرنامج «فوازير رمضان» الذي تقدمه حينئذ الإعلامية القديرة آمال فهمي وكانت مدته لا تزيد عن بضع دقائق على أحد محطات الراديو.

وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن والده لم يكن يعجبه المداومة على الاستماع للراديو كي لا يرتبط شهر رمضان بالفوازير والاستماع للراديو.

وأكد موافي أن الوضع حاليًا تغير وبات الجميع مشغولا بالترتيب لحلقات المسلسلات في رمضان التي يتناوبوا عليها منذ المفطر وحتى يحين وقت السحور قبل الفجر وكأنه شهر للتليفزيون وليس للعبادة.

وأردف: أتوسل للمشاهدين أن يكون شهر رمضان للعبادة والصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر، مردفًا «لا مانع من مشاهدة التلفاز نصف ساعة بعد التراويح ولكن ليس طوال اليوم».

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