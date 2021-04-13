"المدرسة كلها اتغدت كباب".. حسام موافي يوضح الفارق بين المدارس قديما وحديثا



واستكمل موافي أنه ذهب لأبيه وقص عليه ما رآه في المطبخ وهذه الوجبه غير المتوقعة، ما دفع والده لاصطحابه إلى المدرسة في اليوم التالي، ليسأل ناظر المدرسة ما قصة الكباب هل مستمر أم أنها مرة ولن تتكرر.



وأكمل أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ناظر المدرسة أخبر والده بأنه مسئول أدبيا عن غذاء كل التلاميذ وفي هذا اليوم تعطلت الفرن بمطبخ المدرسة ما اضطره لتعويض التلاميذ بوجبة كباب بدلا من الطعام اليومي المعتاد.



وقال موافي إن والده كان صديقا لوزير التربية والتعليم وكان يقطن جوارهما يمنزلهم الكائن في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وقص عليه ما فعله ناظر المدرسة، فما كان من الوزير إلا أنه استدعي ناظر المدرسة وأعد له شيكان أولهما بـ 412 جنيهًا ثمن الكباب والثاني شيك بنفس المبلغ مكافأة للناظر الذي عز عليه أن يعود التلاميذ لمنازلهم دون أن يتناولوا غذائهم.



قال الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه كان يدرس في مدرسة الأورمان الحكومية منذ مرحلة الروضة وحتى انتهاء المرحلة الثانوية، موضحا أن في هذا التوقيت كانت الأورمان أقوى من أكبر مدرسة دولية حاليا.وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدارس الأورمان كانت تخرج أوائل الطلاب على مستوى مصر، لافتا إلى أن الطالب غير المجتهد الذي لا يذاكر كان يلتحق بالمدارس الخاصة على عكس ما هو واقع حاليًا.وأكد أنه كان يتناول وجبة الغذاء في المدرسة بعد الحصة الخامسة، وعندما دخلوا إلى المطبخ وجدوا ورقة ملفوفة وبداخلها كباب.