شريف خيرالله: أرفض تناول حياتي الشخصية عبر السوشيال لاستعطاف الجمهور

أعرب الفنان شريف خيرالله، عن حبه الشديد للتمثيل، لافتا أنه لا يعرف أن يعمل شيء آخر سوى مهنته التي عشقها منذ نعومة أظافره، مضيفا أنه يرفض تناول أخباره الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اجل استعطاف الجمهور.



وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كان يمتلك شخصية قوية وتعلمت منه الكثير في حياتي.



وتابع الفنان شريف خيرالله، وفاة والدي كانت أكبر صدمة تلقيتها في حياتي وأثرت نفسيا علىّ، لافتا أن والداه تعلم اللغة الفرنسية من اجل إلحاق أخوته بمدرسة فرنسية.



ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.

- شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».