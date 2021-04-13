Advertisements

الصين تهدف لتحقيق نمو بأكثر من 6% في عام 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
Advertisements

تعافي قد يبدو محفوف ببعض المطبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث أظهرت بيانات الصين عن شهر مارس ارتفاع الصادرات بشكل كبير بنسبة 30.6% لكن دون توقعات المحللين فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 38.1% متجاوزة التوقعات ويأتي ذلك بدعم من الانتعاش في الصين وذلك في إشارة إلى الارتفاع القوي الذي تشهده بكين في الاستهلاك أيضًا عودة ارتفاع إصابات كورونا عالميا وفرض قيود إغلاق للحد من انتشار الوباء بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة والتي أدت لإغلاق قناة السويس لقرابة أسبوع من الزمن تعقد مسار الانتعاش القوي في الصادرات خلال الربع الثاني من العام الحالي ستشكل تحديات للتجارة العالمية في الربع الثاني السلطات الصينية تسعى بدورها في تحويل اعتماد الاقتصاد على الاستهلاك الخاص للنمو والابتعاد عن تصنيع السلع للتصدير. 

لكن لا تزال هذه الفئة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الكلي بالعام الماضي.

يذكر أن الصين تعتبر الاقتصاد الرئيسي الوحيدة الذي سجل نموًا العام الماضي بنسبة 2.3 ٪. في حين تهدف بكين إلى تسجيل نمو بأكثر من 6٪ لعام 2021

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 7 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ 39 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 6 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 4 ساعات

وجهة جديدة في انتظاره..فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ 11 دقائق

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

11:02 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة