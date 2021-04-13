دينا فؤاد تخطف الأنظار فى أول ظهور لها بمسلسل "اللى مالوش كبير"



خطفت الفنانة دينا فؤاد، الأنظار، فى أول ظهور لها بمسلسل "اللى مالوش كبير"، حيث ظهرت فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" يجسده أحمد العوضى، وجمعهما مشهد فى الحلقة الأولى تبين من خلاله قوة شخصية "قدرية" وتأثيرها على "سيف الخديوى" صاحب الشخصية القوية وذو النفوذ القوى.



واستطاعت دينا فؤاد أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى الحلقة الأولى بسبب أدائها المميز، والمختلف، وطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين، خصوصا وانها تراهن على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"،



وتتمرد دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث.



ويشارك فى بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.