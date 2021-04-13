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ريمونتادا ناقصة.. بايرن يسقط باريس بهدف ويودع دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:52 م
الفجر الرياضي
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نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق فوز على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.
وفاز البايرن على باريس 1-0 بهدف جاء في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء بتوقيع موتينج.
وكان بايرن ميونخ قد خسر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وتأهل بهذه النتيجة باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.
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