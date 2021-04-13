شريف خيرالله يروي تفاصيل مؤثرة في طفولته.. فيديو

قال الفنان شريف خيرالله، إنه يرفض تماما تناول حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربا أن ذلك يعد استعطاف لرواد السوشيال ميديا سواء في المرض أو الوفاة أو مشكلة ما.

وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طفولتي كانت سعيدة جدا حيث حظيت برعاية كبيرة من والدي ووالدتي، لافتا أن والده كانت يلبي له جميع رغباته ولم يحرمه من شيء.

وتابع الفنان شريف خيرالله، والدي علمني قيمة الأشياء وكيفية المحافظة عليها بعناية فائقة، لافتا أنه غرس فيه جميع الصفات النبيلة من الحب والإخلاص، مؤكدا أن والده كان يمتلك شخصية قوية.



ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



- شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».