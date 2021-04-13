Advertisements

شريف خيرالله يروي تفاصيل مؤثرة في طفولته.. فيديو

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الفنان شريف خيرالله، إنه يرفض تماما تناول حياته الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربا أن ذلك يعد استعطاف لرواد السوشيال ميديا سواء في المرض أو الوفاة أو مشكلة ما.
وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طفولتي كانت سعيدة جدا حيث حظيت برعاية كبيرة من والدي ووالدتي، لافتا أن والده كانت يلبي له جميع رغباته ولم يحرمه من شيء.
وتابع الفنان شريف خيرالله، والدي علمني قيمة الأشياء وكيفية المحافظة عليها بعناية فائقة، لافتا أنه غرس فيه جميع الصفات النبيلة من الحب والإخلاص، مؤكدا أن والده كان يمتلك شخصية قوية.

ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.

- شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

منذ 11 دقائق

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 6 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ 33 دقيقة

وجهة جديدة في انتظاره..فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ 39 دقيقة

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

11:02 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة