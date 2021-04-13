الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية استعدادًا لمواجهة النصر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر جاءت سلبية.

وأوضح أن الجهاز الطبي للفريق تسلم نتيجة المسحة التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون أمس، وأنها جاءت سلبية تمامًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر في التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واختتم الفريق تدريبات اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة النصر في إطار منافسات بطولة كأس مصر.