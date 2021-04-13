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مصطفى أبو رواش: بدأت الإنشاد الديني في عمر الـ12

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال مصطفى أبو رواش، المنشد الديني، إنه يقوم بالإنشاد الديني بداية من عمر الـ12 عامًا، مشيرًا إلى أنه دخل الكثير من المسابقات الخاصة بالإنشاد الديني في المدرسة، وكان يقوم بإنشاد النشيد الوطني.

وتابع "أبو رواش"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه قام بإعداد بعض الأناشيد الدينية وقام برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت رواجًا كبيرا، وهذا شجعه على الاستمرار في الإنشاد الديني.

وأضاف المنشد الديني، إنه قام بإعداد أغنية لشهر رمضان تتحدث عن الفوانيس والزينة، وهذه الأغنية من كلمات الدكتورة داليا عمارة.

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