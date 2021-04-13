شريف خيرالله: والدي شارك في ثورة 30 يونيو على عكازين.. فيديو

قال الفنان شريف خيرالله، إن والداه كان يعاني من مشاكل صحية كثيرة من بينها كسور وجلطة بالقدم ورغم أصر على المشاركة في ثورة 30 يونيو لطرد نظام الجماعة الإرهابية من سدة الحكم.



وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما حرص والدي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 30 يونيو متكئ على عكازين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع الفنان شريف خيرالله، والدي قالي ليّ جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم عهد ولا دين ولهم أهداف غير المعلنة، لافتا إلى ان والده يحب متابعة السياسة لذلك كان لا ينخدع في شعارات المزيفة التي رفعها أنصار الإرهابية في الشوارع.



ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.

- شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».