Advertisements

شريف خيرالله: والدي شارك في ثورة 30 يونيو على عكازين.. فيديو

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الفنان شريف خيرالله، إن والداه كان يعاني من مشاكل صحية كثيرة من بينها كسور وجلطة بالقدم ورغم أصر على المشاركة في ثورة 30 يونيو لطرد نظام الجماعة الإرهابية من سدة الحكم.

وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما حرص والدي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 30 يونيو متكئ على عكازين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الفنان شريف خيرالله، والدي قالي ليّ جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم عهد ولا دين ولهم أهداف غير المعلنة، لافتا إلى ان والده يحب متابعة السياسة لذلك كان لا ينخدع في شعارات المزيفة التي رفعها أنصار الإرهابية في الشوارع.

ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير عام 1963، وتخرج في كلية التجارة ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.
- شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ 37 دقيقة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ حوالي 4 ساعات

ريمونتادا ناقصة.. بايرن يسقط باريس بهدف ويودع دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 7 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 4 ساعات

وجهة جديدة في انتظاره..فرجاني ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر

11:02 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

07:38 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة