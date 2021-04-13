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عاجل- مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمباراة النصر بكأس مصر
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:02 م
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة نظيره النصر في المباراة التي ستقام على ستاد الإسكندرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا بعدما انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه في وقت سابق.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-
أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - محمد شريف - وليد سليمان - بدر بانون - أليو ديانج - علي لطفي - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - مصطفى شوبير - محمد حسام محمد النجار "ميدو- عبد الرحمن أشرف "مانو" - أحمد نبيل "كوكا".
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