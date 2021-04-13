الفنان شريف خيرالله يروي تفاصيل كتابة منشور "التاكسي": كنت متضايق

قال الفنان شريف خير الله إنه حين كتب المنشور الذي أثار الجدل من فترة قصيرة، إنه كان "متضايق" لعدم وجود عمل سينمائي أو تلفزيوني لفترة طويلة، مؤكدا أن "البوست كان مليان إيفهات".



وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، "عندي إحساس إني ممكن أكون ممثل كويس، والناس قبل كده شهدت بنجاحي في اعمالي، فإني أقعد 3 سنوات من غير شغل دي حاجة تضايق، وعشان ظروف الحياة لو كان عندي أي حاجة اتصرف فيها عشان مصاريف الأولاد".



وتابع: "استحملت كتير وكنت بتابع ردود أفعال الجمهور حول أعمالي، مثل مسلسل النهاية في الموسم الرمضاني السابق وكنت ضيف شرف، إنما مسلسل الحلال كنت بطل وشاركت في حوالي 23 أو 24 حلقة، ولكن كان فيه غلطة في الإنتاج، واتكتب اسمي ضيف شرف".



ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير، وتخرج في كلية التجارة، ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».

