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تشيلسي يخسر بهدف أمام بورتو ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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صعد تشيلسي الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام بورتو البرتغالي صفر - 1 يوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية.


وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب نفسه، بسبب قيود تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، قد انتهت بفوز تشيلسي 2 - صفر وبذلك يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية 2-1 ويصعد إلى المربع الذهبي.


وكادت مباراة الإياب أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي خطف هدف الفوز لبورتو في الثواني الأخيرة من المواجهة، إلا أن الهدف لم يكن كافيا لانتزاع بطاقة التأهل.


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