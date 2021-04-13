شريف خيرالله يروي ذكرياته مع والدته: كانت الحياة والروح

تحدث الفنان شريف خيرالله عن والدته، واصفا إياها بالحياة والروح والمدى "اللي بتحس بيه في لحظات الضعف، وكان عندها إحساس فني"، وهي التي تسببت في حبه للفن.



وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، خلال حديثه عن والدته، "هي كانت بتدندن وهي تعمل الأكل مثلا، وتجيبني الصبح وهي بتعمل الفطار والقهوة، وتفضل تقولي الأغنية بتاعت فلان فيها كذا وكذا، وهي كانت محبة للفن".



وتابع: "كان ممنوع عليا أدخل البيت بعد الساعة 12 بليل، وأنا في الجامعة كان عندي 21 سنة تقريبا، وواقف في الشارع لقيت أبويا بيقولي أنت واقف في الشارع بتعمل ايه، وقبل ما أرد عليه لقيت كف على وشي".



ولد الفنان شريف خيرالله في 23 فبراير، وتخرج في كلية التجارة، ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».