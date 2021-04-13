هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.



وظهر الفنان هادي الجيار في دور والد الفنان أحمد مكي "يوسف الرفاعي"، والذي يعيش في مدينة نصر وتواجد بجانب مظاهرات من هم ضد محمد مرسي بجانب قصر الاتحادية.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



