محافظ قنا: مجمع الاستثمارات الجديد يختصر الاجراءات في أسبوع واحد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تهتم بالمستثمرين، وفي هذا الإطار تم اعداد مجمع للخدمات الاستثمارية شمل كل التخصصات، وهذا يعد نقلة نوعية في الاستثمار داخل المحافظة.



وتابع "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن المركز يقدم كافة الخدمات التي في حاجة إليها المستثمر سواء الضرائب او الجوازات وخلافه من جميع التخصصات.



ولفت إلى المستثمر في محافظة قناة لكي يبدأ في اعداد المشروع بعد إنشاء هذا المركز لن يأخذ أكثر من أسبوع في الانتهاء من الإجراءات بإذن الله.

