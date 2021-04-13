رئيس قناة السويس يكشف موعد استلام الكراكة "حسين طنطاوي"



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كراكة "الفريق مهاب مميش"، بقدرة تكريك 3.6 ألف متر مكعب في الساعة، لافتًا إلى أنها ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المجرى الملاحي.



وأعلن "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع على فضائية "المحور"، عن استلام كراكة "حسين طنطاوي" في شهر أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن جميع العاملين على الكراكة من الشباب.



وأضاف أن الكراكات تستخدم داخل قناة السويس وخارجها، مشيرًا إلى أنهم تعاقدوا على هذه الكراكات منذ 4 سنوات، ولا علاقة لهم بأزمة السفينة الجانحة.

