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لليوم الثالث.. البرلمان يواصل تطعيم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقاح كورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:26 ص
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
دينا عبد الستار
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تواصل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والقطاع الطبي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وعلي مدار الأسبوع الجاري تطعيم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأسرهم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدأ أول أمس الإثنين، إجراءات تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا، ويتناوب الأعضاء على أخذ اللقاح بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، ويتم التطعيم بدءًا من الاسبوع الحالى، جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجًا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن.

ووجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على الاستجابة السريعة لتطعيم أعضاء مجلس النواب اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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