الفنان شريف خيرالله باكيا: روحي راحت مني بعد وفاة أمي.. فيديو

قال الفنان شريف خير الله إن وفاة والدته مثّل ضربة موجعة له، موضحا "دي روحي، أنا دلوقتي من غير روح، وحاسس أنها الحافز الأساسي اللي أنا عايز أنجح عشانه".



وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أثناء حديثه عن والدته باكيا، أنه بعد رحيلها "روحه راحت منه، ويتمنى أن ينام في حضنها"، معتذرا عن بكائه أثناء حديثه عنها.



يذكر أن الفنان شريف خيرالله ولد في 23 فبراير، وتخرج في كلية التجارة، ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية لحبه الشديد في الفن.



شارك في الكثير من الأعمال الفنية وأبرزها في دراما التليفزيون أبرزها مسلسل «ألف ليلة وليلة» ومسلسل «الضابط والمجرم» و«الرجل الآخر» ومسلسل «زيزينيا الجزء 2» ومسلسل «ريا وسكينة» ومسلسل «مبروك جالك قلق» و«أحلام البنات» و«كلبش» و«النهاية».

