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النصر السعودي يواجه الوحدات الأردني غداً في دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:17 م
الفجر السعودي
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يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب النصر
في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني،
حيث تقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهاباً وإياباً في الرياض ابتداءً من يوم غد،
وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.
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