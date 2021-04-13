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محمد رمضان يتقدم لخبطة تارا عماد ووالدها يرفضه

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة الأولى اليوم من مسلسل "موسى" ، الكثير من الاحداث، فكان المشهد الأول بين الفنان "موسى" الذي يجسده محمد رمضان وهو يقابل تارا التي تحبه كثيراً، يذهب لوالدها ليطلب يدها، لكن والدها يرفض وظهر ذلك من خلال أفعاله، فوالدها يكون العمدة.


ثم يظهر المخىج الحالة الاسرية الجميلة التي يتمتع بها أسرة موسى، خفة ظل موسى مع شقيقته هبة مجدي، التي تتزوج من حمدي الوزير ويهينها ويضربها.


آتى الإنجليز وطلبوا من الشباب التي توجد في قرى موسىوالمجاورة الإنضمام، معهم للتجنبد للحرب من الاحتلال الانجليزي، فياخذوا شقيق موسى، ويقول الغفير لموسى أنهم اخذوا شقيقه الذي يعاني من تخلف عقلي.



يقؤؤ موسى أن يحارب بدلاً من اخيه لكن العمدة يرفض، فيلقى الضابط الانجليزي بشقيفه على السلك الحديدي، فيجري عليه موسى ويحاول إنقاذه ، تنتهي الحلقة عند هذا الحدث.


يشارك في بطولة المسلسل كلاً من سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.




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