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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب قبل قليل، 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد اثر تصادم سيارتين ميكروباص بطريق دسوق دمنهور، كما شهد الطريق الزراعي انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية أمام قرية كفر مساعد بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام مزلقان محطة الفتح بطريق دسوق دمنهور، اسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي الرحمانية المركزى، وجارى عمل الاسعافات الاوليه والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون هم كلا من "سعد محمد محمد" 65 عاما، مقيم بالكشله بدسوق، مصاب باشتباه كدمه بالكاحل الأيسر، "عبدالمنعم جمال عثمان" 36 عاما، مقيم بدسوق، مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيمن وجروح سطحيه باليد اليمني، "وليد حامد الشريف" 42 عاما، مقيم بالرحمانيه، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني واليسري، "صالح ابراهيم عبدالحليم" 35 عاما، مقيم باسيوط، مصاب بجرح بالجبهة من الناحيه اليمني، "محمود محمد مدين" 22 عاما، مقيم بالاسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "تقي محمد مدين" 19 عاما، مقيمه بالاسكندرية.

كما تلقى مساعد وزير الداخليه مدير امن البحيره اخطار من النجده يفيد انقلاب سياره محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بدائره مركز ايتاي البارود.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائده، وجارى رفع اثار الحادث من على طريق مصر اسكندرية الزراعي، وجار تحرير محضر بالواقعة العرض على النيابه العامة لتولى التحقيقات.
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (صور)

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