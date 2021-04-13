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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:24 م
علي نبوي
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استبعد
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام النصر في دور الـ32 من
بطولة كأس مصر.
واستبعد
موسيماني كلا من :-
محمد
الشناوي للإصابة بفيروس كورونا وعلي معلول ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني
وحمدي فتحي وجونيور أجاي للإصابة، وعمرو
السولية وأيمن أشرف للراحة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-
أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - محمد شريف - وليد سليمان - بدر بانون - أليو ديانج - علي لطفي - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - مصطفى شوبير - محمد حسام محمد النجار "ميدو- عبد الرحمن أشرف "مانو" - أحمد نبيل "كوكا".
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