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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

واستبعد موسيماني كلا من :-

محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا وعلي معلول ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي وجونيور أجاي للإصابة،  وعمرو السولية وأيمن أشرف للراحة.


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :- 

أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - محمد شريف - وليد سليمان - بدر بانون - أليو ديانج - علي لطفي - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - مصطفى شوبير - محمد حسام محمد النجار "ميدو- عبد الرحمن أشرف "مانو" - أحمد نبيل "كوكا".


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