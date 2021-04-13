بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة النصر غدًا

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واستبعد موسيماني كلا من :-

محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا وعلي معلول ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي وجونيور أجاي للإصابة، وعمرو السولية وأيمن أشرف للراحة.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-

أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - محمد شريف - وليد سليمان - بدر بانون - أليو ديانج - علي لطفي - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - مصطفى شوبير - محمد حسام محمد النجار "ميدو- عبد الرحمن أشرف "مانو" - أحمد نبيل "كوكا".



