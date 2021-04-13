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يوسف الحسيني عن تهنئة "بايدن" المسلمين بشهر رمضان: "انت جاي تصيع علينا احنا؟" (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على تهنئة الرئيس الأمريكي جون بايدن المسلمين حول العالم بقدوم شهر رمضان المبارك، قائلًا:" جون بادين رجل لذيذ، وحبوب، ويبدوا أنه رجل طيب".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، ان الرئيس الأمريكي الحالي لا يختلف كثير عن الرئيس الاسبق باراك أوباما الذي كان يرى ان هناك ضرورة لدعم الإسلامي الحركي او السياسي.

وأشار إلى أن البعض قد يظن ان الرئيس الأمريكي بعد تهنئة المسلمين بشهر رمضان بأنه يعمل على الحفاظ عن حقوق المسلمين، معقبا: "انت جاي تصيع علينا احنا؟".

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