ذعر قادة الإخوان والنجاة من انفجار في مصر الجديدة.."الاختيار 2" يفاجئ الجمهور

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" عدد من الأأحداث المثيرة والمشوقة.



وكان من بينها البيان الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 2 يوليو عام 2013، والذي قضى بوقف الدستور بشكل مؤقت وإلغاء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولية الحكم لرئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، مما أدى إلى ذعر قادة الإخوان.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



